ميركل تحذر أوروبا من إلغاء اتفاق إيران "المعيب" قبل إبرام آخر أفضل

المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:31 23/01/2020 حدث بتاريخ: 19:52 23/01/2020

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من التعجل في إلغاء الاتفاق النووي مع إيران قائلة إنه سيكون من الخطأ التخلي عن اتفاق ”معيب“ قبل إبرام اتفاق آخر أفضل منه.

وأضافت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن لأوروبا مصلحة في منع تصاعد الصراع في ليبيا طالما أن ذلك قد يطلق العنان لموجة لجوء على غرار ما حدث جراء الصراع في سوريا.

وأضافت أن خطأ أوروبا فيما يتعلق بأزمة اللاجئين عام 2015 هو ليس سماحها بدخول اللاجئين لكن عدم الاهتمام بشكل كاف بالظروف التي عجلت بها في سوريا.