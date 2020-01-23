البيت الأبيض يتحدث عن "اجتماع ثنائي بين ترامب ورئيس جمهورية إيران" في دافوس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:48 23/01/2020 حدث بتاريخ: 18:53 23/01/2020

طرح البيت الأبيض عن طريق الخطأ "اجتماعا ثنائيا مع رئيس جمهورية إيران" ضمن جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي.

ونشر البيت الأبيض على قناته الرسمية في "يوتيوب" لقطات تظهر لقاء عقده ترامب أمس الأربعاء مع رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح على هامش مؤتمر دافوس، وذلك تحت عنوان: "الرئيس ترامب يشارك في اجتماع ثنائي مع رئيس جمهورية إيران".

وتم إصلاح هذا الخطأ لاحقا.

واستدعى هذا الخطأ تعليقات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل التوترات القائمة بين واشنطن وطهران والتي بلغت ذروتها عندما شن الطرفان ضربات عسكرية متبادلة في الأراضي العراقية مؤخرا.