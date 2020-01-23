اليونان تعتزم إغلاق مخيمات مهاجرين في جزر بحر إيجة خلال أشهر

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:05 23/01/2020 حدث بتاريخ: 16:05 23/01/2020

قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي اليوم الخميس إن اليونان سوف تغلق مخيمات كبيرة للمهاجرين في جزر بحر إيجة خلال أشهر، وسوف تقيم محلها مراكز ترحيل.

وأضاف ميتاراتشي لشبكة" أي ار تي" بعدما تظاهر الآلاف ضد المخيمات في ليسبوس وتشيوس وسامسو وليروس وكوس " سوف نغلق هذه المخيمات بحلول صيف 2020".

يذكر أنه جرى إقامة هذه المخيمات أثناء ذروة أزمة المهاجرين في عامي 2015 و 2016 للفصل بين المهاجرين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، ولكن المخيمات شهدت ازدحاما واكتظاظا بالمهاجرين منذ البداية.

وفاقم ارتفاع عدد الوافدين للمخيمات منذ نيسان/أبريل الماضي من سوء الوضع، حيث يتواجد الآن نحو 40 ألف شخص في الجزر، وهو ما يمثل ستة أضعاف الطاقة الاستيعابية للمخيمات .

ووفقا لخطة حكومية جرى الاعلان عنها العام الماضي، فانه سوف يتم تحويل ما يطلق عليها مخيمات المهاجرين إلى مراكز ترحيل مغلقة، وسوف يتم تسريع وتيرة إجراءات الترحيل.

وقال عمدة مدينة فاثي عاصمة جزيرة ساموس " سوف نرى ما إذا كان الأمر سوف يتحول لحقيقة" مضيفا" لم يحدث شيء حتى الأن".