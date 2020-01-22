ألمانيا تعتزم تحفيز جذب العمالة الأجنبية المتخصصة من موطنها

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:11 22/01/2020 حدث بتاريخ: 19:12 22/01/2020

بعروض تعلم اللغة الألمانية ودورات توعوية، تعتزم الحكومة الألمانية تحفيز جذب العمالة الأجنبية المتخصصة من موطنها. يذكر أن هناك منافسة كبيرة بين الدول والشركات الكبرى على جذب العمالة المتخصصة عبر العالم.

قالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، أنيته فيدمان-ماوتس اليوم (الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني 2020) في برلين "نريد العمل على الاندماج قبل الهجرة". وأقر مجلس الوزراء الألماني اليوم جزءا من "خطة العمل القومية للاندماج"، والتي تسعى من خلالها ألمانيا لأن تصبح بلدا جاذبا للعمالة الأجنبية المتخصصة. وجاء في البيان الذي أقرته الحكومة "قبل أن تتخذ مهاجرات ومهاجرون محتملون القرار بالهجرة إلى ألمانيا، يتعين أن يتم اطلاعهم وتوعيتهم على نحو شامل بقدر الإمكان بالحياة في ألمانيا".

وذكرت فيدمان-ماوتس أن الحكومة الألمانية تسعى أيضا من خلال ذلك إلى تجنب "توقعات خاطئة بشأن الحياة في ألمانيا". وتتكون خطة العمل من عدة أجزاء وتشمل موضوعات مثل الاندماج الأولي والاندماج الكلي. ويشارك في المشروع أكثر من 300 جهة فاعلة من الحكومة الاتحادية والولايات المحليات وشركاء اجتماعيين والمجتمع المدني.

وتتولى فيدمان-ماوتس تنسيق الخطة، التي تشارك فيها نحو 75منظمة معنية بالمهاجرين. تجدر الإشارة إلى أن قانون جذب العمالة الأجنبية المتخصصة الجديد يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا في الأول من آذار/مارس المقبل. ويهدف هذا القانون إلى جذب العمالة المتخصصة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الشهر الماضي إن هناك منافسة كبيرة على العمالة المتخصصة على مستوى العالم، مضيفة أن قطاع الحرف اليدوية الألماني وحده به 250 ألف فرصة عمل شاغرة.