ماكرون يعتبر "إنكار وجود إسرائيل كدولة" هو شكل معاصر لمعاداة السامية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:11 22/01/2020 حدث بتاريخ: 18:13 22/01/2020

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء خلال زيارته إلى القدس أن "إنكار وجود إسرائيل كدولة" يعتبر من أشكال معاداة السامية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، شدد ماكرون على "اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمحاربة ظاهرة الكراهية والعنصرية ومعاداة السامية بشكل قانوني بما في ذلك العبارات على الإنترنت".

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال زيارة ماكرون إلى القدس. وقال ماكرون إن "إنكار وجود إسرائيل كدولة" يعتبر من أشكال معاداة السامية. وأضاف ماكرون "هذا لا يعني أنه سيكون من المستحيل وجود خلافات، أو انتقاد لهذا الإجراء أو ذاك من قبل حكومة إسرائيل، لكن إنكار وجودها اليوم هو شكل معاصر لمعاداة السامية".

وشدد ماكرون على أن فرنسا عملت وتعمل على محاربة معاداة السامية. وقال "لهذا السبب اتخذنا قرارات وسنستمر في اتخاذ القرارات، وسنحاول أن نكون أكثر فاعلية حتى نتمكن من محاربة ظاهرة الكراهية والعنصرية ومعاداة السامية بشكل قانوني بما في ذلك العبارات على الإنترنت".

من جانب آخر، دعا ماكرون إلى المساهمة في جهود السلام قائلا "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معقد وحساس ويتطلب بناء الثقة بين الطرفين، ولهذا نحن بحاجة للسعي لذلك".

وأضاف "عملية السلام من أي نوع كانت ممكنة إذا كانت الأطراف مهتمة في بناء السلام، وبعد ذلك ستكون فرنسا مستعدة للمساعدة".

كما التقى ماكرون الأربعاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على مأدبة فطور.

ودعا نتانياهو الرئيس ماكرون لممارسة الضغوط على إيران بسبب "الخطوات التي اتخذتها في المجال النووي وأعمالها العدوانية في المنطقة".

وبحث نتانياهو وماكرون الأوضاع في لبنان وليبيا على خلفية التدخل التركي فيها.

وقرر نتانياهو وماكرون إطلاق حوار استراتيجي بين البلدين بغية تعزيز التعاون بينهما وتحقيق أهدافهما يتعلق بالقضايا الإقليمية.

ورحب نتانياهو بطلب الرئيس الفرنسي الانضمام إلى منتدى الغاز الإقليمي الذي أقيم في القاهرة بمشاركة إسرائيل والذي يعمل على إقامة تعاون إقليمي في مجال الغاز الطبيعي وعلى تصدير الغاز من إسرائيل.