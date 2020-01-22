تقارير: أمريكا تعتزم إضافة السودان و6 دول أخرى لقائمة حظر السفر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:00 22/01/2020 حدث بتاريخ: 10:01 22/01/2020

قالت تقارير إعلامية أمريكية يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها لحظر السفر وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الدول ستواجه فقط حظرا على بعض أنواع التأشيرات. وقال موقع بوليتيكو الإلكتروني إن هذه القائمة ليست نهائية وقد يتم تغييرها.

كان ترامب قد قال في مقابلة مع وول ستريت جورنال إنه يفكر في إضافة دول إلى قائمة حظر السفر، لكنه امتنع عن الكشف عن تلك الدول. وقال موقع بوليتيكو إن من المتوقع صدور بيان في وقت قريب قد يكون يوم الاثنين.

ومن المرجح أن تؤدي الخطوة إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والدول المعنية.

فعلى سبيل المثال، نيجيريا صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكثرها سكانا وهي شريك لواشنطن في الحرب على الإرهاب وهناك جالية نيجيرية كبيرة تعيش في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الدول التي تخفق في الامتثال للمتطلبات الأمنية بما في ذلك اشتراطات تطبيق القياسات الحيوية وتبادل المعلومات وإجراءات لمكافحة الإرهاب تواجه احتمال فرض قيود عليها تتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي حتى الآن على طلبات للتعليق، بينما امتنعت وزارة الخارجية عن التعليق.

ويشمل الحظر الحالي مواطني إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا واليمن إضافة إلى بعض المسؤولين من فنزويلا وأقاربهم.

وكان الحظر يشمل تشاد أيضا قبل رفعها من القائمة في أبريل نيسان 2018.