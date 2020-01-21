كوريا الشمالية تقول إنها لن تتقيد بالالتزام بوقف التجارب النووية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:34 21/01/2020 حدث بتاريخ: 17:48 21/01/2020

قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إنها لم تعد تشعر بأنها مقيدة بالتزاماتها التي تشمل وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بعد أن تجاهلت الولايات المتحدة مهلة بنهاية العام حددتها بيونج يانج لواشنطن لتقديم تنازلات في المحادثات النووية.

وقال جو يونج تشول المستشار في بعثة كوريا الشمالية في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمام مؤتمر نزع السلاح المدعوم من المنظمة الدولية "لم نعد نرى سببا للتقيد من جانب واحد بالتزام لا يحترمه الطرف الآخر".

واتهم جو الولايات المتحدة خلال حديثه في المؤتمر بصفته مبعوث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) بفرض "أكثر العقوبات وحشية ولا إنسانية" على بلاده، مضيفا "إذا استمرت الولايات المتحدة في مثل هذه السياسة العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فلن يكون هناك أبدا نزعا للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وقال "إذا حاولت الولايات المتحدة فرض مطالب أحادية الجانب واستمرت في فرض العقوبات، فقد تضطر كوريا الشمالية للبحث عن مسار جديد".