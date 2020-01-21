كوريا_الجنوبية توسع مهمة مكافحة القرصنة في خليج عدن لتشمل مضيق هرمز

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:52 21/01/2020 حدث بتاريخ: 13:56 21/01/2020

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها تعتزم توسيع مهام وحدة مكافحة القرصنة العاملة حاليا قبالة السواحل الأفريقية لتشمل المنطقة المحيطة بمضيق هرمز بعد ضغوط من الولايات المتحدة للمساعدة في حماية ناقلات النفط.

ودفعت هجمات على ناقلات نفط بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران في العام الماضي مسؤولين أمريكيين لدعوة الحلفاء للانضمام إلى مهمة أمنية بحرية مزمعة.

وقالت وزارة الدفاع إنه رغم اعتزام كوريا الجنوبية إرسال قوات إلى المنطقة والخليج إلا أنها لن تنضم إلى تحالف قوات دولي.

وقال مسؤول بالوزارة للصحفيين "قررت الحكومة الكورية الجنوبية توسيع انتشار وحدة تسونجيه العسكرية بشكل مؤقت نظرا للوضع الراهن في الشرق الأوسط لضمان سلامة مواطنينا وحرية ملاحة سفننا".

وتتمركز وحدة تسونجيه في خليج عدن منذ عام 2009 للمساعدة في التصدي للقرصنة وذلك بالشراكة مع دول أفريقية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لتقرير حكومي بكوريا الجنوبية صدر في عام 2018 فإن الوحدة مؤلفة من 302 فرد وتضم مدمرة وطائرة هليكوبتر لينكس مضادة للغواصات وثلاثة زوارق سريعة.

وشملت عمليات الوحدة مهمة انقاذ سفينة كورية جنوبية وطاقمها في عام 2011 وإطلاق الرصاص على ثمانية قراصنة مشتبه بهم واحتجاز خمسة آخرين.

وأجلت الوحدة أيضا عددا من مواطني كوريا الجنوبية من ليبيا واليمن ورافقت نحو 18750 سفينة كورية جنوبية ودولية حتى نوفمبر تشرين الثاني 2018.

وأوقفت كوريا الجنوبية، وهي خامس أكبر مستورد للنفط في العالم وأحد أكبر مستوردي النفط الإيراني، استيراد الخام من الجمهورية الإسلامية في مايو أيار بعد إلغاء إعفاءات ترتبط بالعقوبات الأمريكية على طهران.