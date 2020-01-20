الأمم المتحدة: متشددون يهاجمون منشأة للإغاثة في شمال نيجيريا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:08 20/01/2020 حدث بتاريخ: 19:17 20/01/2020

هاجم متشددون منشأة تضم عدة جماعات إغاثة في شمال شرق نيجيريا مطلع الأسبوع فيما وصفته الأمم المتحدة اليوم الاثنين بأنه تصعيد في الهجمات ولا سيما التي تستهدف موظفي الإغاثة.

ولم يتضح على الفور الجماعة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع يوم السبت في نجالا قرب الحدود مع الكاميرون.

وأودى تمرد جماعات إسلامية في شمال شرق نيجيريا منذ أكثر من عشر سنوات بحياة 36 ألف شخص وجعل أكثر من سبعة ملايين شخص في حاجة لمساعدات إنسانية.

وقال ثلاثة شهود لرويترز إن ما لا يقل عن 20 نازحا لقوا حتفهم في الهجوم أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات من المنشأة التي يعيش فيها موظفو الإغاثة ويقدمون منها المساعدات للنازحين.

وقالت الأمم المتحدة في بيان اليوم إنه لم يلحق أذى بموظفيها الخمسة الذين كانوا في المنشأة وقت وقوع الهجوم.

وقال إدوارد كالون منسق الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية "صُدمت من العنف وكثافة هذا الهجوم وهو الأحدث بين حوادث كثيرة للغاية استهدفت العاملين بالإغاثة والمعونات التي نقدمها".

وقال كالون إن الجماعات المتشددة تستهدف على نحو متزايد موظفي الإغاثة مشيرا إلى أن 12 منهم لقوا حتفهم في 2019 وهو ما يزيد مرتين عن العام السابق في حين ما زال اثنان مخطوفين.