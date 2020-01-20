ماليزيا تعيد 110 حاويات من النفايات البلاستيكية إلى مصادرها هذا العام

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:46 20/01/2020 حدث بتاريخ: 14:01 20/01/2020

تعتزم الحكومة الماليزية إعادة 110 حاويات من النفايات البلاستيكية إلى مصادرها هذا العام، بعد أن شحنتها دول مختلفة إلى البلاد، وجاءت أكثرها من الولايات المتحدة، بحسب ما ذكره تقرير إخباري اليوم الاثنين.

ونقلت "وكالة الانباء الوطنية الماليزية" عن وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ، القول إن هناك 60 حاوية جاءت من الولايات المتحدة، و15 من كندا، و14 من اليابان، وتسع من المملكة المتحدة، وثماني من هولندا والمتبقي من المكسيك، والمجر، وفرنسا وجامايكا.

وكشفت الوزارة نقلا عن تقرير الأداء لعام 2019، أنه تم إعادة أكثر من 3 آلاف طن من النفايات البلاستيكية في 150 حاوية، إلى منشأها في 13 دولة، خلال الربع الثالث من العام الماضي، لتصبح ماليزيا بذلك أحدث دولة آسيوية ترفض نفايات الدول الغنية.

وأكدت الوزارة بذلك للعالم التزامها الثابت بإعادة القمامة إلى الدول التي أتت بها، فضلا عن معالجة قضايا بيئية أخرى والتغير المناخي.