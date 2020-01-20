المتحدث باسم أردوغان: قمة برلين بشأن ليبيا "فرصة" لحل سياسي

المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالن

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:51 20/01/2020 حدث بتاريخ: 12:58 20/01/2020

أعرب المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تفاؤله عقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي انعقد أمس الأحد في العاصمة الألمانية.

وكتب إبراهيم قالن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "قمة برلين فرصة مهمة لإنهاء المعارك وللتوصل لحل سياسي في ليبيا"، مضيفا أن تركيا فاعل محوري في العملية وستواصل العمل من أجل سياسة سلمية.

تجدر الإشارة إلى أن أنقرة تدعم حكومة رئيس الوزراء الليبي المعترف بها دوليا فايز السراج، كما أرسلت جنودا إلى هناك. وبحسب أردوغان، يتولى هؤلاء الجنود مهام تنسيقية فقط.

ويدخل السراج في معارك ضد المشير خليفة حفتر، المدعوم من الإمارات وروسيا على وجه الخصوص، والذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

وانتهى مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين أمس الأحد بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

كما دعا البيان الختامي للمؤتمر مجلس الأمن بفرض عقوبات مناسبة على الجهة التي تنتهك وقف إطلاق النار.