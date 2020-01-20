إيران: ظريف لن يحضر منتدى دافوس لأن المنظمين "غيروا جدول الأعمال"

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:44 20/01/2020 حدث بتاريخ: 11:50 20/01/2020

قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع لأن المنظمين "غيروا جدول أعماله فجأة".

وأضاف في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون "كان مقررا أن يحضر... لكنهم غيروا جدول الأعمال فجأة ولم يكن الجدول الذي وافقنا عليه. لذلك لن يحضر منتدى دافوس".

كانت رويترز قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي أن ظريف لم يعد على قائمة تضم نحو ثلاثة آلاف شخص من المقرر أن يشاركوا في المنتدى السنوي الذي يعقد تحت شعار "مساهمون من أجل عالم مستدام ومتماسك".