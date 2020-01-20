إيران تقول إنها ما زالت تحترم الاتفاق النووي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:23 20/01/2020 حدث بتاريخ: 10:23 20/01/2020

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الاثنين إن إيران ما زالت تحترم الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 برغم تقليصها التزاماتها بموجب الاتفاق، وانتقد القوى الأوروبية لفشلها في إنقاذه.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي تلفزيوني أسبوعي "طهران ما زالت في الاتفاق النووي ... مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق".