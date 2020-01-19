أردوغان: تركيا أصبحت مفتاح السلام في ليبيا ولعبت دورا كبيرا في كبح جماح حفتر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:30 19/01/2020 حدث بتاريخ: 12:30 19/01/2020

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده "أصبحت مفتاح السلام في ليبيا"، معتبرا أن القمة التي تستضيفها برلين اليوم حول الأزمة الليبية هي "إحدى نتائج الجهود التركية المستمرة".

ونقلت وسائل إعلام تركية عنه القول، قبيل المغادرة إلى برلين للمشاركة في القمة، إن تركيا "لعبت دورا كبيرا في كبح جماح" المشير خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي".

وانتقد رد فعل المجتمع الدولي حيال أنشطة حفتر في ليبيا، وقال إن "المجتمع الدولي لم يبدِ رد الفعل الضروري حيال الهجمات المتهورة التي قام بها الانقلابي حفتر".

ودعا إلى عدم "التضحية بالآمال التي انتعشت مجددا بليبيا لصالح طموحات تجار الدم والفوضى".

ولفت إلى أنه "لا يوجد حل عسكري في ليبيا، وأن "أي محاولات لفرض حل عسكري لن تفضي إلى نتائج".

وأعرب عن أمله في أن يشهد مؤتمر برلين التوصل إلى "نتائج تنهي الأزمة في ليبيا".