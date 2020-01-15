أنقرة: "من المبكر" الحديث عن فشل وقف إطلاق النار في ليبيا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:45 15/01/2020 حدث بتاريخ: 17:46 15/01/2020

اعتبرت تركيا الأربعاء أنه "من المبكر" الحديث عن فشل وقف اطلاق النار في ليبيا رغم رفض أحد طرفي النزاع توقيع اتفاق رسمي خلال مفاوضات في موسكو الإثنين.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "من المبكر جدا قول ذلك". وأضاف "لا شيء على الأرض يثبت ذلك".

وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وباتت تشهد اليوم حربا أهلية بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة وقوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.

واعلنت هدنة هشة الأحد بموجب اتفاق بين أنقرة الداعمة لحكومة الوفاق وموسكو التي يشتبه بأنها تدعم حفتر رغم نفيها ذلك.

وجرت مفاوضات لتحديد شروط الهدنة الإثنين في موسكو لكن حفتر غادر العاصمة الروسية بدون توقيع الوثيقة.

ورغم ذلك أكدت روسيا الثلاثاء أن الهدنة مددت "بدون تحديد مهلة لها".

وباتت الآمال معلقة على مؤتمر دولي يعقد الأحد في برلين.

وتكشف الهدنة برعاية روسيا وتركيا اهمية هذين البلدين في الازمة الليبية.

وبدأت أنقرة الأسبوع الماضي نشر عسكريين في ليبيا لدعم حكومة الوفاق وهي مبادرة أثارت مخاوف من تصعيد العنف.

والأربعاء أعلن وزير الدفاع التركي أنه سيتم تأسيس مكتب تعاون عسكري في ليبيا مضيفا أن حجمه سيتغير طبقا للحاجات.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء ب"تلقين" قوات حفتر "درسا" إذا استأنفت هجومها على العاصمة طرابلس.