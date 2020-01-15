كييف تطلب من طهران تسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة

حطام الطائرة الأوكرانية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:22 15/01/2020 حدث بتاريخ: 13:37 15/01/2020

طلبت كييف من ايران تسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الاوكرانية التي أسقطت قرب طهران قبل أسبوع، كما أعلنت السلطات الأوكرانية الأربعاء.

وقدمت النيابة العامة وأجهزة الأمن الأوكرانية طلبا رسميا في هذا الصدد للسلطات الإيرانية، كما أوضحت النيابة في بيان.

وأكدت النيابة العامة أن "الجانب الأوكراني يبذل أقصى جهوده لضمان فك تسجيلات الصندوقين الأسودين بشكل جيد والحفاظ على الأدلة في التحقيق بالكارثة".

من جانب آخر، أعلنت كييف الثلاثاء أن مسؤولا ايرانيا كبيرا سيزور اوكرانيا في الأيام المقبلة "لتحديد المختبر" الذي يمكن أن يكلف تحليل مضمون الصندوقين الأسودين".

وبحسب وسائل الإعلام الأوكرانية فان الوجهة الأخرى المحتملة لتحليل تسجيلات الصندوقين الأسودين هي فرنسا.

وأعلن مسؤولون كنديون الاثنين أيضا أن الخبراء الكنديين الذين أوفدوا الاثنين الى طهران للتحقيق في تحطم الطائرة سيتفقدون أيضا الحطام وسيطلعون على الصندوقين الاسودين للطائرة.

وأسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ بعيد إقلاعها الأربعاء ما أدى الى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها. وبعدما نفت طهران لأيام ما أعلنته دول غربية حول إسقاط الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 بصاروخ، عادت القوات المسلحة الإيرانية واعترفت صباح السبت بمسؤوليتها عن المأساة، متحدثة عن "خطأ بشري".