روحاني يدعو شعوب المنطقة للعمل على طرد القوات الأمريكية

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:54 15/01/2020 حدث بتاريخ: 12:54 15/01/2020

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تعمل شعوب المنطقة على طرد القوات الأمريكية منها، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عن التوترات الحالية في المنطقة.

واتهم روحاني، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم، السعودية وإسرائيل بتحريض الولايات المتحدة على الخروج من الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية للعودة للامتثال للاتفاق إذا ما فعلت الدول الأوروبية الأطراف به الأمر نفسه.

وحذر من أن التوترات الحالية لا تصب في صالح أحد، وقال :"اليوم جنود أمريكا في خطر وغدا جنود أوروبا".

وتطرق روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم إلى حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، وجدد وصف الحادثة بأنها "خطأ مؤلم ومؤسف ولا يمكن التغاضي عنه".

ودعا روحاني القوات المسلحة الإيرانية إلى إعلان النتائج الخاصة بالحادثة للشعب وأن تؤكد على أن مثل هذا الخطأ لن يتكرر، لافتا في الوقت نفسه إلى أن " الذين ارتكبوا خطأ الطائرة هم ذاتهم من يدافعون بكل ما لديهم عن الوطن".