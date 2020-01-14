إيران ترفض التحرك الأوروبي لتفعيل آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:59 14/01/2020 حدث بتاريخ: 20:59 14/01/2020

رفضت إيران قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في اتفاقها النووي مع القوى العالمية واصفة ذلك بأنه إجراء ”سلبي“ لكنها عبرت عن استعدادها للنظر في أي مسعى بناء لإنقاذ الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان نشر على موقع الوزارة ”الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها -كما كان في السابق- استعداد تام لدعم أي (إجراء) يقوم على نوايا طيبة وأي جهد بناء لإنقاذ هذا الاتفاق الدولي المهم“.

لكن موسوي أوضح أن طهران سترد بجدية وحزم على أي إجراء مدمر من قبل أطراف الاتفاق.