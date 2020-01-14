ترامب يحضر منتدى دافوس وسط محاكمة لعزله والمخاوف بشأن إيران

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:41 14/01/2020 حدث بتاريخ: 20:54 14/01/2020

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل وسط محاكمة في مجلس الشيوخ لعزله وفي ظل المخاوف بشأن طريقة إدارته للعلاقات مع إيران.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن مشاركة ترامب في المنتدى ستستمر في الفترة بين 21 و24 من الشهر الجاري وهي الأولى منذ عام 2018، حيث لم يتم إرسال وفد أمريكي إلى المنتدى العام الماضي بسبب توقف عمل الحكومة.

ويشمل الوفد المشارك في المنتدى هذا العام كلا من وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير التجارة ويلبر روس والمفاوض التجاري روبرت لايتيزر ومستشار ترامب جاريد كوشنر وابنته ايفانكا ترامب.

ولن تشارك إيران في المنتدى حيث تتعامل حاليا مع الاحتجاجات المتصاعدة في أعقاب إسقاط طائرة الركاب الأوكرنية الأسبوع الماضي. ويواجه الرئيس حسن روحاني ضغوطا دولية مكثفة بسبب الحادث.

ومن المنتظر أن يحضر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي فعاليات المنتدى.

ونقلت بلومبرج عن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب قوله "لقد أصبح العام اليوم أكثر تعقيدا ويحتاج إلى إجابات معقدة.. لا يمكن أن تحل قضايا اليوم بواسطة الحكومات أو الشركات أو المجتمع المدني فقط، إنها تحتاج إلى عمل جماعي".