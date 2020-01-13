الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:05 13/01/2020 حدث بتاريخ: 16:13 13/01/2020

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين بوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية تركيا وروسيا لكنها طالبت بضرورة أن تقود الأمم المتحدة جهود إعادة إعمار هذا البلد.

وقالت للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتيل "نعم وقف إطلاق النار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكن ما تحتاجونه هو عملية تدعيم وإعادة بناء وحكومة وحدة. هناك طريق طويل ينبغي المضي فيه. ويجب أن تكون هذه العملية بقيادة الأمم المتحدة".

وأضافت "لهذا أهمية قصوى".