بريطانيا وألمانيا تدينان احتجاز السفير البريطاني لدى إيران
قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان إن جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أدانا احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران بعد أن تحدثا هاتفيا يوم الأحد.
وقال المتحدث ”فيما يتعلق بإيران، ناقشا الخسارة المأساوية للأرواح في طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية. وأدانا احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران وقالا إنه انتهاك للقانون الدولي“.
وأضاف ”ناقش الزعيمان أيضا مصالحنا المشتركة لضمان ألا تحصل إيران مطلقا على سلاح نووي وأكدا التزامهما المستمر بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني“.