بريطانيا وألمانيا تدينان احتجاز السفير البريطاني لدى إيران

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصافح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في واتفورد ببريطانيا يوم الرابع من ديسمبر 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:40 12/01/2020 حدث بتاريخ: 21:47 12/01/2020

قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان إن جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أدانا احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران بعد أن تحدثا هاتفيا يوم الأحد.

وقال المتحدث ”فيما يتعلق بإيران، ناقشا الخسارة المأساوية للأرواح في طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية. وأدانا احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران وقالا إنه انتهاك للقانون الدولي“.

وأضاف ”ناقش الزعيمان أيضا مصالحنا المشتركة لضمان ألا تحصل إيران مطلقا على سلاح نووي وأكدا التزامهما المستمر بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني“.