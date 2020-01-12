الفلبين تعلق رحلات الطيران بمطار مانيلا بعد نشاط بركان قريب

مطار مانيلا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:12 12/01/2020 حدث بتاريخ: 16:13 12/01/2020

علقت سلطة مطارات الفلبين اليوم الأحد رحلات الطيران في مطار مانيلا الدولي بعد أن نفث بركان في إقليم باتانجاس القريب عمودا ضخما من الرماد.

وبلغ طول عمود الرماد الذي نفثه بركان تال كيلومترا وصاحب ذلك أصوات وهزات أرضية خلال اليوم مما يشير إلى اضطراب زائد قد يؤدي إلى ثوران البركان في غضون أسابيع.

وكتبت سلطة مطار مانيلا الدولي على تويتر تقول "عمليات الطيران في مطار نينوي أكينو الدولي علقت بشكل مؤقت بسبب الرماد البركاني من ثوران بركان تال".

ونصحت الركاب بالتنسيق مع شركات الطيران بشأن تفاصيل رحلات الطيران.