ملياردير ديمقراطي: إذا كانت ثروتي ستهزم ترامب في انتخابات الرئاسة فلم لا أنفق المزيد؟

مايكل بلومبرج الملياردير الأمريكي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:58 12/01/2020 حدث بتاريخ: 16:08 12/01/2020

قال مايكل بلومبرج الملياردير الأمريكي وعضو الحزب الديمقراطي لرويترز إنه مستعد لإنفاق الكثير من ثروته الطائلة لإخراج الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من البيت الأبيض في انتخابات عام 2020 رافضا انتقادات من منافسيه على نيل ترشيح الديمقراطيين لخوض السباق بأنه يحاول شراء انتخابات الرئاسة.

وغمر بلومبرج، الذي تقول مجلة فوربس إنه ثامن أغنى أمريكي، مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية برسائل تفيد بأنه أفضل فرصة لهزيمة ترامب وأنفق على الحملات الدعائية منذ بدء حملته الانتخابية في نوفمبر تشرين الثاني أكثر مما أنفقه منافسوه الديمقراطيون الرئيسيون خلال العام الماضي بأكمله.

وقال بلومبرج لرويترز على متن حافلة حملته الانتخابية أمس السبت أثناء رحلة تقطع مسافة 483 كيلومترا عبر ولاية تكساس، وهي واحدة من 14 ولاية ستصوت في انتخابات تمهيدية يوم الثالث من مارس آذار "الأولوية الأولى هي التخلص من دونالد ترامب. أنفق كل أموالي للتخلص من ترامب" وأضاف "هل تريدونني أن أنفق أكثر أم أقل؟"

وانتقدت السناتور إليزابيث وارن، وهي عضو في مجلس الشيوخ وأحد أبرز المتنافسين على بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة وتعهدت بالفصل بين المال والسياسة، بلومبرج عندما أطلق حملته الانتخابية بإعلانات تلفزيونية تكلفت 37 مليون دولار واتهمته بمحاولة شراء الديمقراطية الأمريكية. وشغل بلومبرج من قبل منصب رئيس بلدية نيويورك.

وقال بلومبرج "ما يقولونه مجرد أمور سياسية على أمل مجاراتي وهم لا يحبون أن أفعل ذلك لأنه يضعهم في منافسة وليس لأنه سياسة سيئة".

وبعد دخوله سباق الرئاسة متأخرا مما ضيع عليه فرصة المشاركة في أول ست مناظرات للديمقراطيين، يحل بلومبرج الآن في المرتبة الخامسة بين المنافسين الديمقراطيين حسب استطلاعات الرأي العام بعد جو بايدن وبيرني ساندرز ووارن وبيت بوتيجيج.

وقال بلومبرج إنه يعتقد أن المرشحين الأربعة الديمقراطيين الآخرين أكثر ليبرالية من أن يهزموا ترامب.

وقال "واحد من الأسباب التي تجعلني على ثقة من أن بإمكاني هزيمة ترامب هي أنني سأكون مقبولا للجمهوريين المعتدلين".

وبلومبرج جمهوري سابق كسب ثروته من بيع معلومات مالية للشركات في وول ستريت.

وتابع "سواء أعجبكم ذلك أم لم يعجبكم، لا يمكنك الفوز في الانتخابات ما لم تقنع الجمهوريين المعتدلين بتغيير موقفهم. المرشحون الآخرون ليبراليون بدرجة كبيرة بالنسبة لهؤلاء لذلك سيفضل (الجمهوريون المعتدلون) التصويت لدونالد ترامب".