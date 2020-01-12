غوايدو يقول إن استئناف المفاوضات مع مادورو أمر غير مرجح

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:18 12/01/2020 حدث بتاريخ: 10:19 12/01/2020

أعلن زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو السبت أنّه من غير المرجّح أن يستأنف مع الرئيس نيكولاس مادورو المفاوضات التي كانت جرت العام الماضي وتمّ لاحقًا تعليقها.

وقال غوايدو في خطاب أمام عدد من مؤيّديه في كاراكاس "ليس الأمر أنّنا لا نريد مفاوضات. بل هي تبدو مستبعدة بالنسبة إلينا. في كلّ مرة يقومون (الحكومة) بالسخرية منا".

وكان غوايدو قد دعا هذا الأسبوع، بعد ساعات على أدائه اليمين رئيسًا للبرلمان الفنزويلي لولاية جديدة، إلى ثلاثة أيّام من الاحتجاجات ضدّ مادورو الذي يُحمّله كثيرون مسؤوليّة أزمة اقتصاديّة خانقة تعانيها البلاد والمتّهم بممارسة ديكتاتوريّة يساريّة متشدّدة.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسيّة منذ كانون الثاني/يناير الماضي عندما نصّب غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة، في تحدٍّ مباشر لسلطات مادورو.

وبعدما بدأت في أيّار/مايو برعاية النروج، في أوسلو ومن ثمّ في بربادوس، تمّ تعليق المفاوضات بين المعارضة وحكومة مادورو في آب/أغسطس من قبل الزعيم الاشتراكيّ، ردًا منه على فرض مزيد من العقوبات الأميركيّة.

وقال فريق غوايدو الجمعة إنّ وفدًا نروجيًّا سيصل إلى فنزويلا، لكنّه حذّر في الوقت نفسه من أنّ عمليّة التفاوض قد "انتهت".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجيّة النروجيّة لوكالة فرانس برس أنّ دبلوماسيّيها يزورون فنزويلا "بانتظام من أجل مواكبة الوضع" هناك.