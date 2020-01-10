البنتاغون: سفينة حربية روسية كادت أن تصطدم بمدمرة أميركية في بحر العرب

البنتاغون

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:24 10/01/2020 حدث بتاريخ: 21:24 10/01/2020

اتهمت وزارة الدفاع الأميركية البحرية الروسية الجمعة بالتصرف "بشكل عدائي" في بحر العرب بعد أن كادت إحدى سفنها أن تصطدم بسفينة حربية أميركية.

وتجاهلت السفينة الروسية طلقات صوتية تحذيرية أطلقتها المدمرة "يو اس اس فاراغوت"، واقتربت منها الى مسافة قريبة جدا قبل أن تعود أدراجها متجنبة تصادما وشيكا، وفق الاسطول الخامس الأميركي الذي نشر تسجيلا مصورا للحادثة.

وقال بيان صادر عن الاسطول الخامس "في وقت بادرت السفينة الروسية إلى التحرك، فإن التأخر في بادئ الأمر للامتثال بالقوانين الدولية أثناء اقترابها بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم".

ويظهر الفيديو السفينة الروسية وهي تقترب بسرعة من مؤخرة السفينة الحربية الأميركية التي يبلغ طولها 510 أقدام (155 مترا).

واستمرت السفينة الروسية بالاقتراب الى حد ان انها باتت على بعد عشرات الامتار من فاراغوت التي أطلقت عدة طلقات صوتية تجاهلها قبطان السفينة الروسية، وهي إشارات التحذير البحرية من خطر وقوع اصطدام.

وأضاف البيان الأميركي "رفضت السفينة الروسية الامتثال في البداية لكنها غيرت مسارها في النهاية وابتعدت السفينتان عن بعضهما البعض".

وفاراغوت موجودة في المنطقة كجزء من مجموعة السفن المرافقة لحاملة الطائرات الأميركية "يو اس اس ابراهام لينكولن" التي نُشرت أواخر العام الماضي في الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر مع ايران.

وقال البيان "البحرية الاميركية مستمرة على يقظتها، وهي مدربة على التصرف بطريقة محترفة".

وأضاف "نستمر في حض السفن التابعة لكل الدول على العمل بالتوافق مع القوانين البحرية الدولية المعترف بها".