بومبيو يعرض على #أوكرانيا المساعدة في التحقيق في تحطم الطائرة في إيران

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:54 10/01/2020 حدث بتاريخ: 18:39 10/01/2020

عرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة المساعدة في التحقيق في تحطم طائرة أوكرانية في إيران.

وقال بومبيو إنه يقدم التعازي في قتلى الحادث الذي وقع يوم الأربعاء، وتقول السلطات في الغرب إنه ربما يكون قد وقع بسبب الإصابة بصاروخ. ونفت ايران أن تكون الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 أُسقطت بصاروخ.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر "نقف مع أوكرانيا ونحن على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة في التحقيق الجاري".