قائد بالحرس الثوري: الضربات الصاروخية بداية لسلسلة هجمات

أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:20 09/01/2020 حدث بتاريخ: 19:41 09/01/2020

نقل التلفزيون الإيراني عن قائد كبير بالحرس الثوري قوله إن ضربات طهران الصاروخية على أهداف أمريكية بالعراق لم تستهدف قتل جنود أمريكيين وإنما الإضرار ”بالآلة العسكرية“ الأمريكية مضيفا أنها بداية لسلسلة هجمات عبر المنطقة.

وقال أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري إن ”الثأر الملائم“ لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني هو طرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط.

وأضاف أن إيران لديها مئات الصواريخ على أهبة الاستعداد وعندما أطلقت طهران الصواريخ يوم الأربعاء استخدمت ”الهجمات الإلكترونية لتعطيل أنظمة الملاحة بالطائرات والطائرات المسيرة (الأمريكية)“.