جونسون لروحاني: بريطانيا مازالت تدعم الاتفاق النووي الإيراني

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:46 09/01/2020 حدث بتاريخ: 16:58 09/01/2020

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا مازالت تدعم الاتفاق النووي المتفق عليه مع إيران وتريد استئناف الحوار بعد الخلاف الأخير عقب اغتيال أمريكا قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأفاد مقر رئيس الوزراء في داونينج ستريت بأن جونسون "دعا إلى إنهاء الاعمال العدائية" خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس.

وأضاف مقر رئيس الوزراء أن جونسون قال لروحاني إن بريطانيا مازالت ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن إيران "وبالحوار الجار لتجنب منع الانتشار النووي وخفض التوترات".

وتمت الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة في 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي زائد ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وذكر مقر رئيس الوزراء إن جونسون دعا أيضا إلى الإفراج عن العديد من المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يحملون المواطنة البريطانية والإيرانية ومن بينهم نازانين زخاري-راتكليف وهي امرأة محتجزة في السجن بناء على اتهامات بالتجسس منذ 2016 .