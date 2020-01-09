بريطانيا تدرس مستقبل الاتفاق النووي مع عدم امتثال إيران

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:08 09/01/2020 حدث بتاريخ: 11:09 09/01/2020

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا تدرس مستقبل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بسبب عدم امتثال طهران "الشديد".

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا تقف وراء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بعد أن سحبت الولايات المتحدة دعمها للاتفاق ومع تصاعد التوترات في المنطقة.

لكن دبلوماسيين قالوا إن القوى الأوروبية التي لا تزال تساند الاتفاق ستشدد موقفها على الأرجح. وقالت إيران إنها ستقلص التزاماتها بموجب الاتفاق بدرجة أكبر بعدما قتلت الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا.

وذكر راب "أننا ملتزمون بشكل واضح بخطة العمل الشاملة المشتركة، لكننا وصلنا إلى نقطة كان فيها عدم الامتثال شديدا للغاية في أحدث الخطوات التي اتخذتها إيران ومن الواضح أننا سندرس بجدية ما يجب أن يحدث بعد ذلك".

وأضاف "نريد أن نرى إيران تعود إلى الامتثال الكامل".