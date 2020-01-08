مصادر: من المعتقد أن إيران تعمدت عدم إصابة الجنود الأمريكيين خلال ضرباتها في العراق

حفرة أحدثها صاروخ إيراني وفقا لوسائل اعلام محلية قرب اربيل بالعراق يوم الاربعاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:49 08/01/2020 حدث بتاريخ: 19:50 08/01/2020

قالت مصادر حكومية أمريكية وأوروبية مطلعة على تقديرات المخابرات إن من المعتقد أن إيران سعت عمدا إلى تجنب وقوع أي خسائر في صفوف الجنود الأمريكيين خلال قصفها الصاروخي لقواعد تستضيف القوات الأمريكية في العراق ردا على قتل أمريكا لقائد عسكري إيراني.

وأضافت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها يوم الأربعاء أن من المعتقد أن الإيرانيين تعمدوا أن تخطئ الهجمات القوات الأمريكية للحيلولة دون خروج الأزمة عن نطاق السيطرة مع توجيه رسالة عن قوة العزم لدى إيران. وقال مصدر في واشنطن خلال الليل إن الدلائل الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الأمريكيين في حين أحجم مسؤولون أمريكيون آخرون عن التعليق.