أردوغان وبوتين يدشنان خط أنابيب غاز التيار التركي

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين خلال حفل تدشين خط أنابيب الغاز الطبيعي "التيار التركي" في تركيا اليوم الأربعاء

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:28 08/01/2020 حدث بتاريخ: 17:28 08/01/2020

دشن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في تركيا اليوم الأربعاء خط أنابيب الغاز الطبيعي "التيار التركي" الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.

وخلال مراسم التدشين تبادل الرئيسان الإشادة بكل منهما الآخر، إلى جانب الإشادة بالتعاون بين بلديهما.

وقال بوتين إن المشروع ليس مهما فقط لتركيا وروسيا، وإنما أيضا يساعد في ضمان أمن الطاقة لأوروبا.

ووصف أردوغان المشروع بأن له "أهمية تاريخية"، مضيفا أن 15.75 مليار متر مكعب من الغاز ستصبح متاحة لتركيا عبر هذا الخط.

وقال، في معرض الإشادة بالعلاقات بين البلدين، "لم نسمح لآرائنا المختلفة بتعطيل مصلحتنا المشتركة".

وحضر الافتتاح الرئيس الصربي ألكسندر فوجيتش ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من تركيا وروسيا وبلغاريا وصربيا.