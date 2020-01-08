جونسون يقول إن التلميحات إلى أنه يتهاون مع ترامب "محض خيال"

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:07 08/01/2020 حدث بتاريخ: 16:07 08/01/2020

نفى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الأربعاء التلميحات إلى أنه سيساند الولايات المتحدة في سياستها في الشرق الأوسط لأنه يريد التوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في البرلمان بعدما اتهمه بعدم معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، لأنه يريد اتفاقا تجاريا "هذا محض خيال".

وأضاف "ستواصل المملكة المتحدة العمل من أجل خفض التصعيد في المنطقة... ينبغي ألا يساوره أدنى شك مطلقا... في أننا عازمون على ضمان سلامة وأمن شعب العراق بكل ما في وسعنا".