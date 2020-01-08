بسبب الاحتباس الحراري... أستراليا تقرر إعدام 10 آلاف جمل

إطفاء الحرائق في أستراليا

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:47 08/01/2020 حدث بتاريخ: 15:56 08/01/2020

قررت السلطات في أستراليا إعدام أكثر من 10 آلاف جمل، بسبب استهلاكهم الكثير من المياه في مناطق الجنوب، بما يساهم في زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض للحرائق.

ووفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تبدأ عملية الإعدام، يوم الأربعاء، باستخدام المروحيات، بعدما تم الاتفاق مع عدد من القناصين المحترفين.

وعقب الانتهاء من عملية الإعدام، سيتم ترك جثث الحيوانات حتى تجف قبل حرقها أو دفنها.

وتزايدت شكوى السكان المحليون من توغل الجمال وإفسادهم أي مصدر للمياه.

وأشارت السلطات إلى أنه سيتم إعدام هذا العدد من الجمال، بسبب المخاوف من انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث أن ما ينتجه الحيوان من غاز الميثان يعادل طن واحد من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

يذكر أن الجيش الأسترالي ينتشر في مناطق دمرتها الحرائق الهائلة في ثلاث ولايات أسترالية، في وقت تعهدت الحكومة بتخصيص 1.4 مليار دولار على مدى عامين لجهود الإغاثة والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الأزمة المستمرة منذ أشهر.