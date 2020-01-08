الفلبين تأمر بإجلاء مواطنيها من العراق وإيران ولبنان

مطار مانيلا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:19 08/01/2020 حدث بتاريخ: 14:20 08/01/2020

أمرت الفلبين بإجلاء عشرات الآلاف من مواطنيها من الشرق الأوسط بعد هجوم صاروخي إيراني على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وقال وزير العمل سيلفستر بيلو اليوم الأربعاء إن الأمر بمغادرة إيران ولبنان جاء في أعقاب إجلاء إلزامي للمواطنين من العراق.

وقال بيلو إنه سيكون "كابوسا" إذا تحول الصراع بين إيران والولايات المتحدة، حليفة الفلبين الوثيقة، إلى حرب شاملة لكن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات لضمان توفير فرص عمل للعائدين.

وأضاف "نناشدهم العودة إلى ديارهم... عندما تتحسن الظروف يمكنهم العودة (للشرق الأوسط) إذا أرادوا".

ويعيش أكثر من مليوني فلبيني ويعملون في الشرق الأوسط ويرسلون مليارات الدولارات من التحويلات النقدية السنوية التي يمكن أن يعطلها صراع واسع النطاق.

وقال بيلو إن أكثر من 30 ألفا من هذا الرقم يعملون في لبنان وأكثر من 1000 في إيران باستثناء العمال غير المسجلين.

وذكرت وزارة الخارجية إن أكثر من نصف 1600 فلبيني يعملون في العراق يقيمون في إقليم كردستان والباقي يعملون في منشآت أمريكية وغيرها من المنشآت الأجنبية في بغداد وفي المؤسسات التجارية في أربيل.