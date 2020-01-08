"اير فرانس" تعلق رحلاتها عبر المجال الجوي الإيراني والعراقي

اير فرانس

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:20 08/01/2020 حدث بتاريخ: 13:20 08/01/2020

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "اير فرانس"، اليوم الأربعاء، تعليق رحلات عبر المجال الجوي العراقي والإيراني، وذلك بعد الضربات الصاروخية الإيرانية التى استهدفت قواعد أمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الخطوط الجوية الفرنسية القول، في بيان لها، "يتم تعديل خطوط الطيران في الوقت الفعلي وفقا لقرارات السلطات الفرنسية والإقليمية في جميع أنحاء العالم لضمان أعلى مستوى من سلامة الطيران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.