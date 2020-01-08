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وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

بريطانيا تدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية عراقية

أدانت بريطانيا اليوم الأربعاء الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ، ومن بينهم أفراد بريطانيون .

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله "ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف - بما في ذلك القوات البريطانية".

وأضاف الوزير البريطانى "نحن نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة ، وانتهاج / سياسة / عدم التصعيد على نحو عاجل ، بدلاً من ذلك ".

 