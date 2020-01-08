بريطانيا تدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية عراقية

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:53 08/01/2020 حدث بتاريخ: 11:07 08/01/2020

أدانت بريطانيا اليوم الأربعاء الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ، ومن بينهم أفراد بريطانيون .

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله "ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف - بما في ذلك القوات البريطانية".

وأضاف الوزير البريطانى "نحن نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة ، وانتهاج / سياسة / عدم التصعيد على نحو عاجل ، بدلاً من ذلك ".