جونسون وأردوغان: على إيران الالتزام بالاتفاق النووي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "الى اليسار" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم في واتفورد في بريطانيا يوم 4 ديسمبر 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:33 07/01/2020 حدث بتاريخ: 21:41 07/01/2020

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي إن على إيران الالتزام بشروط الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية وإنه لا يمكن السماح لطهران بحيازة سلاح نووي.

وقالت إيران يوم الأحد إنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي بالتخلي عن قيود تخصيب اليورانيوم بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية في العراق الأسبوع الماضي.

وقال بيان صدر من مكتب جونسون ”بحث الزعيمان الوضع في العراق بعد مقتل قاسم سليماني واتفقا على ضرورة التهدئة وإيجاد سبيل دبلوماسي لحل الأزمة الحالية“.

وأضاف ”اتفقا على عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي وضرورة التزامها بشروط الاتفاق النووي“.