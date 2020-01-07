بومبيو: سليماني لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:28 07/01/2020 حدث بتاريخ: 19:29 07/01/2020

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن التصريحات التي تقول أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان مهمة دبلوماسية في بغداد حين استهدفته غارة أميركية الجمعة الماضية، هي تصريحات غير صحيحة، مشددا أن قرار واشنطن باستهداف سليماني كان قرارا قانونيا، ومتماشيا مع الاستراتيجية الأميركية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "أعمال سليماني أدت إلى مقتل أميركي في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إضافة إلى ذلك، فهو كان يخطط لأعمال من شأنها مقتل مزيد من الأميركيين"، مضيفا "قرار الرئيس كان متماسيا مع استراتيجتنا وقانوني، من ناحية التصدي للأعمال الإيرانية الخبيثة".

وحول تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن سليماني كان في مهمة دبلوماسية في العراق حين جري استهدافه، قال بومبيو "هل من احد يصدق ان سليماني كان في زيارة دبلوماسية للعراق؟"، مضيفا "هذا أمر مضحك، ونحن نعرف أنه غير صحيح، سليماني لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية".

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أكدت في بيان، اليوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة نفذت عملية قتل فيها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وجاء في البيان: "بأمر من الرئيس (دونالد ترامب)، اتخذت القوات المسلحة الأمريكية إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي، والتي أضافته الولايات المتحدة إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن العملية تهدف إلى منع المزيد من الهجمات من قبل إيران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حماية مصالحها في المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من وجهة نظرهم.