فون دير لايين: احتواء التوتر "من مصلحة ايران والعراق"

رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:51 06/01/2020 حدث بتاريخ: 19:53 06/01/2020

اعتبرت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين الاثنين أن احتواء التوتر بين طهران وواشنطن بعد اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني هو "من مصلحة ايران والعراق".

وقالت فون دير لايين على هامش اجتماع للمحافظين البافاريين في سيون "من مصلحة ايران وخصوصا من مصلحة العراق سلوك نهج الاعتدال وليس طريق التصعيد".

واضافت "نحن قلقون جدا لكون ايران اعلنت انها لم تعد تشعر بانها ملتزمة الاتفاق حول (البرنامج) النووي".

واعلنت السلطات الايرانية الاحد تخليها عن اي قيود تحد من تخصيب اليورانيوم.

وتابعت فون دير لايين "على ايران ان تفهم ان من مصلحتها العودة الى الاتفاق النووي" الذي وقع العام 2015 بينها وبين الدول الست الكبرى وبينها المانيا.

واكدت ايضا ان وزراء الخارجية الاوروبيين سيعقدون الجمعة اجتماعا طارئا لمناقشة الازمة بين واشنطن وطهران.