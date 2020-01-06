وكالة الطاقة الذرية ستبلغ عن أي تطورات مهمة بعد إعلان إيران النووي

وكالة الطاقة الذرية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:17 06/01/2020 حدث بتاريخ: 19:50 06/01/2020

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين إنها ستبلغ الدول الأعضاء بأي تطورات في إيران حسبما يقتضي الأمر بعد أحدث إعلان من طهران عن التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية ردا على العقوبات الأمريكية.

وتراقب الوكالة الدولية تنفيذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي فرض قيودا على أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وقالت الوكالة في بيان "مفتشو الوكالة يواصلون القيام بعمليات التحقق والمراقبة في البلاد". وأضافت "ستبقي الوكالة الدول الأعضاء على إطلاع بشأن أي تطورات في هذا الصدد في حينه وحسبما يقتضي الأمر".

وقالت إيران أمس الأحد إنها لن تلتزم بأي قيود تضمنها الاتفاق النووي بشأن تخصيب اليورانيوم لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر بيان الوكالة أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دراية بإعلان إيران المتعلق باتخاذ خطوة خامسة لتقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وأضاف "تشير الوكالة إلى أن بيان الحكومة (الإيرانية) أفاد أيضا بأن تعاون إيران مع الوكالة سيستمر كما كان من قبل".