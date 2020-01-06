اليونسكو تذكر واشنطن بأنها من الدول التي وقعت معاهدة لحماية المواقع الثقافية

اليونسكو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:30 06/01/2020 حدث بتاريخ: 19:14 06/01/2020

ذكرت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) أودري آزولاي الاثنين الولايات المتحدة بأنها من الدول الموقعة على معاهدتين تنصان على حماية المواقع الثقافية في حال نزاع، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب مواقع ثقافية إيرانية.

وخلال لقاء مع السفير الإيراني أحمد جلالي، شددت آزولاي على أن إيران والولايات المتحدة "وقعتا المعاهدتين" المبرمتين عام 1954 و1972 وتنصان على حماية المواقع الثقافية والتراث العالمي، وفق بيان لليونسكو.