رئيس بولندا يدافع عن ردود الفعل إزاء كلمات بوتين عن الحرب العالمية الثانية

الرئيس البولندي أندريه دودا

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:04 06/01/2020 حدث بتاريخ: 16:06 06/01/2020

دافع الرئيس البولندي أندريه دودا عن ردود فعل بلاده إزاء ما ذكره نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن أسباب الحرب العالمية الثانية.

وفي كانون أول/ديسمبر، استدعت بولندا السفير الروسي لديها للاحتجاج على ما قاله بوتين في الآونة الأخيرة بشأن أسباب الحرب.

وكان بوتين وصف سفير بولندا لدى ألمانيا في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية بأنه "خنزير معاد للسامية". ونبه بوتين مرارا وتكرارا إلى عدم إلقاء اللوم على الاتحاد السوفيتي بقيادة جوزيف ستالين، في اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وتتهم بولندا روسيا بإعادة تفسير التاريخ، ويعد البرلمان في وارسو قانونا يفرض عقوبة على من يطلق بيانا مزيفا حول دور بولندا في الحرب العالمية الثانية.

وبدأت الحرب العالمية الثانية بهجوم قوات ألمانيا النازية على بولندا في أول أيلول/ سبتمبر عام 1939 ، وفي حزيران/يونيو 1941 هاجم النازيون الاتحاد السوفيتي دون إعلان مسبق للحرب.