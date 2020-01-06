ألمانيا: قرار إيران بشأن تخصيب اليورانيوم قد يتسبب في إنهاء الاتفاق النووي

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:40 06/01/2020 حدث بتاريخ: 11:58 06/01/2020

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين إن إعلان إيران أمس أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على نشاط تخصيب اليورانيوم يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع القوى العالمية الست.

وقال ماس لإذاعة دويتشلاند فونك "بالتأكيد سنتحدث مرة أخرى مع إيران. غير أن ما تم إعلانه لا يتسق مع الاتفاق". وأضاف أن مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سيبحثون الوضع اليوم الاثنين.

وتابع أن الوضع "لم يصبح أسهل، وقد تكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الاتفاق وهو ما سيشكل خسارة كبيرة لذلك سنبحث هذا الأمر بمسؤولية شديدة الآن".