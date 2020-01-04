إحراق كنيسة للشرطة التشيلية في سانتياغو

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:39 04/01/2020 حدث بتاريخ: 13:47 04/01/2020

أحرقت كنيسة مخصصة للشرطة التشيلية في العاصمة سانتياغو الجمعة على هامش أول تظاهرة للمطالبة بإصلاحات اجتماعية في البلاد.

وقال شهود عيان إن مسلحين ملثمين قاموا بإحراق الكنيسة الواقعة بالقرب من ساحة إيطاليا في سانتياغو مركز معظم التظاهرات التي بدأت في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وتشاهد أعمدة كبيرة من الدخان من وسط المدينة. ودانت قوات الشرطة هذا الهجوم وكذلك الحرائق التي استهدفت عددا من المباني الفخمة في الساحة نفسها منذ بداية التظاهرات. وكانت دار السينما "ارتي ألاميدا" أحرقت الأسبوع الماضي، وقبلها مقر جامعة.

والكنيسة التي شيدت في 1876 مخصصة لقوات الشرطة منذ أكثر من أربعين عاما.

ونقل المتظاهرون قطع اثاث إلى داخل الكنيسة واضرموا النار في عدد من الحواجز في الخارج.

وتواجه هؤلاء الملثمون مع الشرطة في محيط الكنيسة بينما تظاهر التشيليون بشكل سلمي في مناطق أخرى من المدينة للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وضد حكومة الرئيس اليميني سيباستيان بينييرا.

واسفرت التظاهرات منذ تشرين الأول/أكتوبر عن سقوط 29 قتيلا.

وسينظم في 26 نيسان/ابريل استفتاء حول تعديل الدستور الموروث عن ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990).