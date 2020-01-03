واشنطن تنشر 3 آلاف إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط بعد اغتيال سليماني

مبنى البنتاغون

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:03 03/01/2020 حدث بتاريخ: 22:04 03/01/2020

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية الجمعة إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في الشرق الأوسط في استعراض للقوة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وستأتي التعزيزات من قوة الاستجابة العالمية للفرقة 82 المحمولة جواً والتي قدمت بالفعل عدة مئات من القوات الإضافية إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تزايد التوتر بسبب الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد.

وتأتي هذه الخطوة إثر مقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قالت واشنطن إنه كان وراء هجمات على منشآت أميركية في العراق في الأشهر الأخيرة.