بومبيو يعتبر أنّ فرنسا "مخطئة" بشأن تداعيات مقتل سليماني

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:29 03/01/2020 حدث بتاريخ: 21:39 03/01/2020

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أنّ فرنسا "مخطئة" باعتبارها العالم "أكثر خطورة" بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في العراق.

وكان وزير الخارجية الأميركي يعلّق أثناء مداخلة عبر شبكة "سي ان ان" على تصريح لوزيرة الشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية أميلي دو مونشالان قالت فيه "نستيقظ في عالم أكثر خطورة" بسبب مخاطر "التصعيد العسكري" في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو "الفرنسيون هم ببساطة مخطئون في هذه النقطة"، مضيفاً أنّ "العالم أكثر أماناً اليوم، ويمكنني أن اؤكد لكم أنّ الأميركيين في المنطقة أصبحوا اكثر أماناً بعد مقتل قاسم سليماني".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي في وقت لاحق عبر موقع تويتر أنّه تحادث ونظيره الفرنسي جان-ايف لودريان.

وكتب أنّ "مكافحة الأنشطة الضارة للنظام الإيراني أولوية مشتركة مع حلفائنا الأوروبيين"، مضيفاً أنّ "تصميمنا على حماية شعوبنا ومصالحنا ثابت".

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إيران الجمعة إلى تجنب أي رد فعل من شأنه أن يؤدي إلى "أزمة انتشار نووي خطيرة".

وقال الوزير، في بيان صادر عن وزارته، "تدعو فرنسا كل طرف إلى ممارسة ضبط النفس، وإيران لتجنب أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي".