إيران تتوعد بالانتقام لمقتل سليماني "في الوقت والمكان المناسبين"

قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:42 03/01/2020 حدث بتاريخ: 20:52 03/01/2020

توعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالانتقام "في الوقت والمكان المناسبين" لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي قُتل الجمعة في بغداد.

وجاء في بيان للمجلس أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن "الهجوم الاجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الادارة الأميركية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة".

وأضاف البيان الصادر عن المجلس عقب اجتماع طارئ عقده إثر مقتل سليماني أن "على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين".

وحيا البيان روح "الشهيد العظيم" و"القائد الغيور لفيلق القدس" الذي "لم يكن مدعاة لاعتزاز وفخر الايرانيين فحسب بل لجميع المسلمين والمستضعفين الرازحين تحت سياط الظلم في أرجاء العالم".

وتابع المجلس في بيانه أن "استشهاد هذا القائد العظيم للمقاومة وان كان ثلمة وخسارة كبيرة للعالم الاسلامي والشعب الايراني الأبي ولكن وكما قال الامام الخميني الراحل (رض) ان كل لواء يسقط من يد مقتدرة لقائد ما سيرفع من قبل قائد آخر".

وتساءل المجلس الأعلى للامن القومي الإيراني "هل ان استشهاد القادة العظماء الذين قدمهم هذا الشعب لحد الان عرقل حركة القوات المسلحة والقدرات الدفاعية للبلاد قط حتى يحدث ذلك باستشهاد الفريق سليماني؟".

وقُتل سليماني الجمعة في ضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

وبعيد مقتله عيّن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي اسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس خلفا له.

وأكد المجلس في ختام بيانه أن "الدماء الزكية لهذا الشهيد العظيم وعلى غرار دماء الشهداء الآخرين للثورة الاسلامية، ستنزل بركات عظيمة للشعب الايراني الأبي وجميع الاحرار بالعالم".