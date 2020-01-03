اثينا تحذر #أنقرة وتطلب منها احترام "الخطوط الحمر"

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:54 03/01/2020 حدث بتاريخ: 18:54 03/01/2020

حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا الجمعة من تجاوز "الخطوط الحمر" عقب الاتفاق الذي ابرمته مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأكد ميتسوتاكيس في مقابلة نشرتها صحيفة "ذا غلوب اند ميل" الكندية اليومية بشأن العلاقات مع انقرة "لن نسمح بأية نشاطات تركية يمكن أن تتعدى على الحقوق السيادية لليونان".

وابرمت أنقرة وحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الامم المتحدة، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقين، الأول للتعاون العسكري والأمني والثاني لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وتشعر اثينا بالقلق من الاتفاقين اللذين يمنحان تركيا حقوقا في مناطق شاسعة من المتوسط تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات من الغاز فيها.

وقال ميتسوتاكيس "نحن مستعدون للتحدث مع جميع جيراننا بما في ذلك بالطبع تركيا. وإذا لم يمكن من الممكن التوصل إلى اتفاق، نحن منفتحون حتى للتحكيم الدولي".

وحذر من أنه "لا يمكن لأحد تجاوز" بعض الخطوط الحمر.

واثار الاتفاق بين تركيا وليبيا انتقادات دولية خاصة من اليونان التي تقول ان الاتفاق يتجاهل حقها في المنطقة.

والعلاقات بين اليونان وتركيا حساسة تقليديا، واتهمت اثينا جارتها في السنوات الأخيرة بالسماح لعشرات آلاف اللاجئين بالوصول إلى الجزر اليونانية.