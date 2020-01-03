متحدث باسم الأمم المتحدة: جوتيريش قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير في الخليج

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:22 03/01/2020 حدث بتاريخ: 18:22 03/01/2020

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط حيث قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني بعد احتجاجات شابها العنف عند سفارتها في بغداد.

وقال فرحان حق المتحدث باسم جوتيريش في بيان "الأمين العام يكرس جهده باستمرار من أجل وقف التصعيد في الخليج. إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحالي... هذه لحظة يتعين فيها على القادة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى في الخليج".