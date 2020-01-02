وزير الدفاع الأمريكي: هناك مؤشرات على تخطيط إيران أو قوات تدعمها لشن هجمات

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:45 02/01/2020 حدث بتاريخ: 20:22 02/01/2020

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس إن هناك مؤشرات على أن إيران أو القوات المدعومة منها ربما تخطط لشن مزيد من الهجمات.

وأضاف في تصريحات للصحفيين "هناك بعض المؤشرات على أنهم ربما يخططون لهجمات أخرى، هذا ليس بالأمر الجديد كليا، رأينا ذلك لشهرين أو ثلاثة أشهر إلى الآن".

وتابع قائلا "إذا حدث ذلك فحينها سنتحرك، وبالمناسبة، إذا سمعنا شيئا عن هجمات أو مؤشر من نوع ما، فإننا سنقوم بتحرك استباقي أيضا لحماية القوات الأمريكية وأرواح الأمريكيين".